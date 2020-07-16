Полузащитник сборной Украины забил дебютный гол в чемпионате Италии

Евгений Шахов впервые отличился в составе "Лечче".

Полузащитник сборной Украины Евгений Шахов забил свой первый гол за итальянский "Лечче".

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Шахов отличился в матче 33-го тура Серии А против "Фиорентины".

Украинец вышел на замену на 72-й минуте, а в концовке матча позволил "Лечче" избежать разгрома. Шахов в касание нанес точный удар из центра штрафной.

Матч в итоге завершился поражением "Лечче" со счетом 1:3.

Отметим, что Шахов проводил свой 21-й матч за "Лечче" в Серии А.

По данным портала WhoScored, украинец стал лучшим игроком матча в составе "Лечче". Он получил оценку 7,3.

Видео опубликовал официальный канал Серии А в YouTube.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Руслан Малиновский забил гол и отдал две голевые передачи в матче за "Аталанту".

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