цей матеріал доступний українською

Полузащитник сборной Украины забил дебютный гол в чемпионате Италии

11:29, 16 июля 2020
Футбол
245 0
Евгений Шахов проводит первый сезон в Лечче / calciolecce.it

Читайте такжеФорвард сборной Украины отличился голом за турецкий клуб в третьем матче подряд (видео)

Шахов отличился в матче 33-го тура Серии А против "Фиорентины".

Украинец вышел на замену на 72-й минуте, а в концовке матча позволил "Лечче" избежать разгрома. Шахов в касание нанес точный удар из центра штрафной.

Матч в итоге завершился поражением "Лечче" со счетом 1:3.

Отметим, что Шахов проводил свой 21-й матч за "Лечче" в Серии А.

По данным портала WhoScored, украинец стал лучшим игроком матча в составе "Лечче". Он получил оценку 7,3.

Видео опубликовал официальный канал Серии А в YouTube.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Руслан Малиновский забил гол и отдал две голевые передачи в матче за "Аталанту".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter