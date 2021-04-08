Рефери уже 5 лет занимается благотворительностью.

Интересный эпизод произошел по окончанию матча 1/4 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Боруссией" Дортмунд (2:1). Ассистент главного арбитра матча Октавиан Шовре из Румынии попросил автограф у нападающего "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Румынский арбитр более 5 лет помогает медицинскому центру, где лечатся дети и взрослые с тяжелыми формами аутизма.

Это стало известно Gazeta Sporturilor.

Единственный источник финансирования больницы - пожертвования и средства, вырученные на аукционах. С 2015 года судья передает лечебному центру памятные трофеи, которые он получил после матчей: футболки, автографы, гетры, бутсы. По той же причине румын попросил автограф у Холанда.

Также Шовре хотел получить автограф главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, но не удалось. Две карточки, подписанные Холандом, будут проданы с аукциона. После этого случая с Холандом и Шовре организация, которая руководит медицинским центром, присвоила румынскому арбитру статус своего почетного участника.

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Автор: Будрин Артем