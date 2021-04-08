Интересный эпизод произошел по окончанию матча 1/4 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Боруссией" Дортмунд (2:1). Ассистент главного арбитра матча Октавиан Шовре из Румынии попросил автограф у нападающего "Боруссии" Эрлинга Холанда.
Румынский арбитр более 5 лет помогает медицинскому центру, где лечатся дети и взрослые с тяжелыми формами аутизма.
Это стало известно Gazeta Sporturilor.
Единственный источник финансирования больницы - пожертвования и средства, вырученные на аукционах. С 2015 года судья передает лечебному центру памятные трофеи, которые он получил после матчей: футболки, автографы, гетры, бутсы. По той же причине румын попросил автограф у Холанда.
Также Шовре хотел получить автограф главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, но не удалось. Две карточки, подписанные Холандом, будут проданы с аукциона. После этого случая с Холандом и Шовре организация, которая руководит медицинским центром, присвоила румынскому арбитру статус своего почетного участника.
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