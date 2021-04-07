Румынский рефери попросил расписаться Эрлинга Холанда.

Необычный эпизод произошел после окончания матча 1/4 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Боруссией" Дортмунд (2:1).

Ассистент главного арбитра матча Октавиан Шовре из Румынии решил взять автограф у нападающего "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Шовре догнал Холанда в подтрибунном помещении и попросил нападающего расписаться. Норвежец не стал отказывать арбитру.

The linesman asking Haaland for his autograph in the tunnel! This is the level of officiating we get from @ChampionsLeaguepic.twitter.com/Ji0pHkWDE1 — Andrew Edgeworth (@RogerDismal) April 6, 2021

Ситуацию прокомментировал главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола. Он заявил, что никогда такого не видел, но в этом нет ничего страшного.

"Может, он фанат Холанда, так что почему бы и нет? Возможно, автограф для его сына или дочери. Я никогда раньше не видел такого, но судьи хорошо поработали. Арбитры были великолепны, игра не была проблемной", - цитирует тренера Goal.com.

В то же время многие осудили такой поступок.

"Помощник судьи не должен просить у игрока автограф после матча. УЕФА точно не захочет этого видеть", - написал в Twitter журналист AP Роб Харрис.

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"Как и любой другой человек вы можете быть фанатом игрока, но вы не можете совершать такой поступок в такой момент. Это неправильно", - сказал экс-игрок "МЮ" и "Ман Сити" Оуэн Харгривз, которого цитирует BBC.

"Манчестер Сити" - "Боруссия" Дортмунд: итоги матча

"Ман Сити" и "Боруссия" в третий раз встречались в рамках Лиги чемпионов. "Сити" выиграл впервые.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Фил Фоден (оценка 8,2).

Начиная с дебютного сезона в ЛЧ (2011-2012), "Сити" забил в турнире больше всех голов на 90-й минуте и позже наряду с "Реалом" (по 17).

Джуд Беллингем в возрасте 17 лет и 281 день стал вторым самым молодым игроком в истории ЛЧ, вышедшим в стартовом составе на стадии 1/4 финала, после Бояна Кркича (17 лет 217 дней в 2008 году).

Ответную встречу команды проведут 14 апреля в Дортмунде.

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Автор: Антон Дударь