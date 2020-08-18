Чистка продолжается: Барселона уволила еще одного виновника провального сезона

Экс-игрок клуба Эрик Абидаль уволен с поста спортивного директора клуба.

После унизительного поражения от "Баварии" вслед за главным тренером Кике Сетьеном из "Барселоны" уволен спортивный директор клуба Эрик Абидаль.

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Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".

"Барселона" и Эрик Абидаль достигли договоренности о расторжении контракта", - говорится в заявлении клуба.

Француз работал на посту спортивного директора клуба с 2018 года.

В качестве игрока Абидаль, напомним, выступал за "Барсу" с 2007 по 2013 годы.

Барселона: сезон без титулов

"Барселона" не смогла выиграть ни одного трофея за сезон впервые с сезона 2007-2008.

В чемпионате Испании каталонцы заняли второе место, уступив титул "Реалу", хотя лидировали в турнире до его возобновления.

В Лиге чемпионов "Барселона" в четвертый раз подряд вылетела в плей-офф после разгрома. В четвертьфинале каталонцы были унижены "Баварией" - 2:8.

За сезон "Барселона" поменяла двух тренеров. Эрнесто Вальверде был уволен после поражения в полуфинале Суперкубка Испании 14 января. Кике Сетьен был уволен после окончания сезона.

Новым главным тренером "Барселоны", скорее всего, станет Рональд Куман.

Лионель Месси, по данным СМИ, сообщил руководству "Барселоны" о желании покинуть клуб.

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Автор: Антон Дударь