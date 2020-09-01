Павел Исаенко - капитан молодежного состава Динамо / фото dynamo.kiev.ua
Голкипер "Динамо" Владислав Кучерук и нападающий Евгений Исаенко продолжат карьеру в "Колосе".
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Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".
Срок арендных соглашений обоих футболистов рассчитан на один сезон - до лета 2021 года.
21-летний Кучерук, который является чемпионом мира U-19, в прошлом сезоне провел 14 матчей за молодежную команду "Динамо". Кроме того, он дважды попадал в заявку первой команды на матчи.
20-летний Исаенко - капитан молодежной команды "Динамо". В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, забив 8 голов в 16 матчах.
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