Киевский клуб отдал двух игроков "Колосу".

Голкипер "Динамо" Владислав Кучерук и нападающий Евгений Исаенко продолжат карьеру в "Колосе".

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Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

Срок арендных соглашений обоих футболистов рассчитан на один сезон - до лета 2021 года.

21-летний Кучерук, который является чемпионом мира U-19, в прошлом сезоне провел 14 матчей за молодежную команду "Динамо". Кроме того, он дважды попадал в заявку первой команды на матчи.

20-летний Исаенко - капитан молодежной команды "Динамо". В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, забив 8 голов в 16 матчах.

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Автор: Антон Дударь