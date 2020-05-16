Клуб УПЛ последовал примеру Динамо и "сжег" газон домашнего стадиона (фото)

"Днепр-1" поддержал акцию киевлян.

"Днепр-1" виртуально поджег газон на домашнем стадионе "Днепр-Арена", приняв участие в акции, которая напоминает людям о проблеме лесных пожаров в Украине.

Фото клуб УПЛ опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Днепряне последовали примеру киевского "Динамо", которое первым опубликовало фото стадионов в дыму. Клуб призвал украинцев сообщать в полицию про случаи поджогов и отказаться от сжигания сухой травы, чтобы избежать катастрофы в будущем.

Напомним, с начала года пожары уничтожили в Украине более 17 тысяч гектаров лесной местности. Верховная Рада приняла законопроект, ужесточив штрафы за костры в лесах Украины.

УНИАН ранее сообщал о том, что утверждена дата возобновления УПЛ.