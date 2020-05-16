Клуб УПЛ последовал примеру Динамо и "сжег" газон домашнего стадиона (фото)
09:48, 16 мая 2020Футбол
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"Днепр-1" поддержал акцию киевлян.
Днепр-1 поддержал акцию Динамо / фото: СК Днепр-1
"Днепр-1" виртуально поджег газон на домашнем стадионе "Днепр-Арена", приняв участие в акции, которая напоминает людям о проблеме лесных пожаров в Украине.
Фото клуб УПЛ опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Днепряне последовали примеру киевского "Динамо", которое первым опубликовало фото стадионов в дыму. Клуб призвал украинцев сообщать в полицию про случаи поджогов и отказаться от сжигания сухой травы, чтобы избежать катастрофы в будущем.
instagram.com/scdnipro1
Напомним, с начала года пожары уничтожили в Украине более 17 тысяч гектаров лесной местности. Верховная Рада приняла законопроект, ужесточив штрафы за костры в лесах Украины.
УНИАН ранее сообщал о том, что утверждена дата возобновления УПЛ.
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