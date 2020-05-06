Динамо устроило "поджог" травы на домашнем стадионе, чтобы напомнить о серьезной проблеме (фото)

Киевский клуб таким образом привлек внимание к масштабным пожарам в стране.

Киевское "Динамо" устроило виртуальный "поджог" газона на домашнем стадионе в качестве акции, которая должна напомнить людям о проблеме лесных пожаров в Украине.

Читайте также"Не должны этого делать": футболист Динамо объяснил провал команды в чемпионской гонке с Шахтером

На своей официальной странице в Facebook клуб разместил фото стадиона "Динамо" имени Лобановского, над которым стоит густой дым.

"Динамо" Киев принял решение выжечь траву на своем домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне. Мы следуем старой доброй традиции сжигать сухостой, возлагаем на этот процесс большие надежды и рекомендуем сделать то же на стадионах "Олимпийский" и "Арена-Львов".

Правда бред? Мы тоже так думаем!

Таким образом мы хотим привлечь внимание к поджогам на полях значительно больших за футбольные", - говорится в заявлении.

Клуб также добавил версию "сожженного" газона на НСК "Олимпийский" и призвал украинцев сообщать в полицию про случаи поджогов и отказаться от сжигания сухой травы, чтобы избежать катастрофы в будущем.

Фотографии были обработаны в редакторе.

Напомним, с начала года пожары уничтожили в Украине более 17 тысяч гектаров лесной местности. Верховная Рада приняла законопроект, ужесточив штрафы за костры в лесах Украины.

Ранее УНИАН сообщал о том, что "Динамо" может усилиться футболистом одного из клубов УПЛ.