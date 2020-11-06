Евгений Селезнев забил третий гол в сезоне с пенальти.

В стартовом матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" принимал "Колос". Поединок завершился победой гостей.

На 25-й минуте Евгений Селезнев вывел "Колос" вперед голом с пенальти. Он забил третий мяч за клуб из Ковалевки, все - с "точки". Еще один гол Селезнева был отменен из-за офсайда после просмотра VAR.

Во втором тайме Евгений Смирный удвоил преимущество гостей.

"Колос" набрал 15 очков и поднялся на четвертое место в УПЛ. У "Днепра-1" - 8 очков и десятая позиция.

"Днепр-1" - "Колос" - 0:2

Голы: Селезнев, 25 (с пенальти), Смирный, 58

"Днепр-1": Сарнавский, Тейлор, Адамюк, Логинов, Дубинчак, Батагов (Довбик, 37), Пихаленок, Назаренко (Цуриков, 70), Когут (Коркишко, 86), Булеца (Ди Франко, 86), Хобленко (Чичиков, 70)

"Колос": Волынец, Кравченко, Гавриш, Петров, Новак, Черноморец, Антюх (Морозко, 73), Богданов (Милько, 89), Ориховский, Смирный (Ильин, 80), Селезнев (Лысенко, 73)

Украинская Премьер-лига: 9-й тур

Поединки 9-го тура УПЛ проходят с 6 по 8 ноября: где смотреть матчи по ТВ.

В центральном матче тура "Динамо" будет принимать "Шахтер". Встреча грандов украинского футбола пройдет 8 ноября.

В тройку лидеров УПЛ после восьми туров входят "Динамо" (20 очков), "Шахтер" (16) и "Ворскла" (15).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь