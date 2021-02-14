Дмитрию Иванисене не повезло в матче против "Десны".

Футболист луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня остался без переднего зуба по итогам матча Украинской Премьер-лиги против "Десны".

Ситуация оказалась курьезной, так как футболист остался без зуба прямо перед своим бракосочетанием, которое запланировано на 14 февраля.

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Об этом в Instagram сообщила невеста Иванисени Юлия Скачкова. Она же разместила фото футболиста без зуба.

"Как быть, если мы 14 февраля идем в ЗАГС, а Диме на игре выбили зуб? Зубная фея решила прийти во время матча. Только у нас такое могло случиться. Пожалуй, подумаю, что ответить при росписи", - в шутку написала Скачкова.

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Автор: Антон Дударь