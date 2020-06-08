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Динамо планирует вернуть из аренды четверых футболистов

21:17, 08 июня 2020
Футбол
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Владислав Супряга проводит сезон в Днепре-1 / фото СК Днепр-1

Об этом в программе "Цыганык Live" сказал журналист Игорь Цыганык.

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По его словам, шанс проявить себя в "Динамо" получат Александр Тымчик и Богдан Леднев, которые в этом сезоне играют в "Заре", а также Владислав Супряга и Сергей Булеца, выступающие за "Днепр-1".

"Динамо" планирует вернуть всех арендованных футболистов, которые сейчас неплохо проявляют себя в других клубах. То есть те, кто были под основой, близки к основе и проявили себя в других клубах, все приедут в "Динамо", будут готовиться к сезону и, наверное, начнут его в составе киевской команды", - сказал Цыганык.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" рассматривает кандидатуры двух тренеров на смену Алексею Михайличенко.

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