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Динамо рассматривает кандидатуры двух тренеров на смену Михайличенко - СМИ

16:25, 05 июня 2020
Футбол
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Ребров успешно работает в Венгрии / фото fradi.hu

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Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.

По информации источника, российский тренер Юрий Семин все еще имеет шансы в третий раз возглавить столичный клуб. Вторым кандидатом является еще один экс-наставник "Динамо" - Сергей Ребров, который работает в венгерском "Ференцвароше".

При этом "Динамо" пока не выходило на тренеров с каким-то конкретным предложением. В клубе ждут результатов от Михайличенко, который в августе сменил Александра Хацкевича у руля киевлян.

Стоит отметить, что ранее президент "Динамо" Игорь Суркис отказался комментировать слухи про возможное возвращение Семина, подчеркнув, что у него "есть главный тренер".

УНИАН также сообщал о том, что Семин прокомментировал возможное возвращение в "Динамо".

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