Игроки "Динамо" получат премии за чемпионство.

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о премиальных для футболистов команды за золотые медали в Украинской Премьер-лиге.

Об этом стало известно из его интервью "Великому футболу".

"Команда получит то, что прописано в контракте каждого футболиста. И команда знает, что получит за чемпионство", - сказал Суркис.

Президент "Динамо" не стал называть сумму, но ответил на вопрос, что можно купить за эти премиальные:

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"Машину или квартиру? Смотря какую машину. Разные есть машины, разные есть квартиры. Если однокомнатную, то, может, можно купить. Или машину хорошую. Или хорошую машину и однокомнатную квартиру. Надо смотреть, кто в каком районе хочет жить".

Чемпионство "Динамо": цифры и факты

"Динамо" в 16-й раз в истории выиграло чемпионат Украины. Это рекордный показатель.

"Динамо" стало чемпионом Украины впервые с 2016 года и в своем первом сезоне под руководством Мирчи Луческу. Киевляне прервали гегемонию "Шахтера".

У "Динамо" теперь 37 титулов, добытых за время независимости Украины (16 чемпионских титулов, 12 Кубков Украины и 9 Суперкубков Украины). Киевляне на два трофея опережают "Шахтер" (13 чемпионских титулов, 13 Кубков Украины, 8 Суперкубков Украины и Кубок УЕФА).

Мирча Луческу в девятый раз в карьере стал чемпионом Украины, выиграв золотые медали с обоими украинскими грандами. Он первый тренер, которому удалось выиграть чемпионство и с "Шахтером", и с "Динамо". Всего в активе 75-летнего Луческу теперь 34 трофея в карьере.

"Динамо" может оформить "золотой дубль" в сезоне, если 13 мая обыграет "Зарю" в финале Кубка Украины.

Вместе с чемпионским титулом "Динамо" завоевало прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов 2021-2022.

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Автор: Антон Дударь