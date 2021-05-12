Президент "Динамо" Киев Игорь Суркис хочет продлить сотрудничество с главным тренером команды Мирчей Луческу.
Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в программе "Цыганик LIVE" на YouTube.
По словам Цыганыка, сразу после того, как "Динамо" завоевало золотые медали УПЛ, Суркис предложил Луческу продлить контракт еще на сезон.
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"Луческу никаким образом не планирует покидать "Динамо". Он планирует работать. И я хочу сказать даже больше - на сегодня у Луческу еще один год контракта с "Динамо", но знаю, что он получил предложение еще на год продлить соглашение. Сейчас наверняка идут переговоры между президентом и тренером", - сказал журналист.
Мирча Луческу: карьера в "Динамо"
- Луческу, который возглавлял "Шахтер" на протяжении 12 лет, прошлым летом принял киевское "Динамо".
- Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, а в плей-офф Лиги Европы дошли до 1/8 финала. В апреле "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины, а также вышло в финал Кубка Украины.
- В "Динамо" Луческу стал девятикратным чемпионом Украины. Он - первый тренер, который выигрывал чемпионат и с "Шахтером", и с "Динамо".
- Луческу рассказал, что изменил в "Динамо" после своего прихода.
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