Мирча Луческу может остаться в Киеве до 2023 года.

Президент "Динамо" Киев Игорь Суркис хочет продлить сотрудничество с главным тренером команды Мирчей Луческу.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в программе "Цыганик LIVE" на YouTube.

По словам Цыганыка, сразу после того, как "Динамо" завоевало золотые медали УПЛ, Суркис предложил Луческу продлить контракт еще на сезон.

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"Луческу никаким образом не планирует покидать "Динамо". Он планирует работать. И я хочу сказать даже больше - на сегодня у Луческу еще один год контракта с "Динамо", но знаю, что он получил предложение еще на год продлить соглашение. Сейчас наверняка идут переговоры между президентом и тренером", - сказал журналист.

Мирча Луческу: карьера в "Динамо"

Луческу, который возглавлял "Шахтер" на протяжении 12 лет, прошлым летом принял киевское "Динамо".

Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, а в плей-офф Лиги Европы дошли до 1/8 финала. В апреле "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины, а также вышло в финал Кубка Украины.

В "Динамо" Луческу стал девятикратным чемпионом Украины. Он - первый тренер, который выигрывал чемпионат и с "Шахтером", и с "Динамо".

Луческу рассказал, что изменил в "Динамо" после своего прихода.

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Автор: Антон Дударь