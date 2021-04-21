Киевляне без проблем прошли одного из лидеров Первой лиги "Агробизнес".

Киевское "Динамо" стало первым финалистом Кубка Украины по футболу.

В полуфинале киевляне в Тернополе обыграли представителя Первой лиги "Агробизнес".

Киевляне открыли счет в матче в конце первого тайма - после паса Жерсона Родригеса Богдан Леднев нанес прицельный удар из-за пределов штрафной.

На 67-й минуте также ударом из-за штрафной забил Артем Беседин - голкипер коснулся мяча, но не спас.

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Еще через 13 минут Виталий Буяльский довел счет до разгромного.

Отметим, что во втором тайме при счете 1:0 арбитр сперва назначил в ворота "Агробизнеса" пенальти, но после просмотра видеоповтора отменил свое решение.

"Агробизнес" - "Динамо" - 0:3

Голы: Леднев, 45, Беседин, 67, Буяльский, 81

"Агробизнес": Артым, Романюк, Слотюк, Курило, Юхимович, Бойчук, Н. Когут, Косовский (Ярмоленко, 82), Груша (Семенюк, 62), И. Когут (Семенец, 70), Дудик (Немтинов, 82)

"Динамо": Бойко, Тымчик (Караваев, 46), Попов, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 66), Леднев (Буяльский, 66), Родригес (Сидклей, 66), Беседин (Супряга, 79)

Предупреждения: Бойчук - Попов, Сирота

Кубок Украины 2020-2021: что нужно знать

Кубок Украины 2020-2021 состоит из семи этапов: два предыдущих этапа, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал. На всех этапах команды проводят по одному матчу.

Чемпион Украины "Шахтер" и обладатель Кубка Украины 2019-2020 "Динамо", согласно регламенту, стартовали с четвертьфинальной стадии. "Шахтер" не сумел пробиться в полуфинал, сенсационно проиграв "Агробизнесу".

В другом полуфинале играют "Александрия" и "Заря".

Финал Кубка Украины-2020/21 состоится в Тернополе на "Стадионе имени Романа Шухевича".

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Автор: Антон Дударь