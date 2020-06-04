Звездного испанского футболиста приговорили к шести месяцам тюрьмы

Наказание для Диего Косты носит условный характер, но ему придется заплатить крупный штраф.

Нападающий сборной Испании и мадридского "Атлетико" Диего Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы по делу об уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает Marca, форвард был признан виновным в нарушении налогового законодательства в Испании. Коста обвинялся в неуплате налогов на сумму 1,1 млн евро с доходов от имиджевых прав в 2014 году. Футболист признал свою вину и погасил задолженность.

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Кроме условного тюремного срока, Коста также был приговорен к выплате штрафа в размере 543 тысячи 208 евро.

Нападающий не будет отбывать реальный тюремный срок, так как, согласно испанскому законодательству, в случаях ненасильственных преступлений тюремное заключение сроком до двух лет можно заменить на штраф.

В сезоне 2019-2020 Диего Коста провел за "Атлетико" 19 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что звездный форвард Лионель Месси признался, что хотел покинуть "Барселону" после того, как его осудили по делу о неуплате налогов.

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