"Десна" продолжает навязывать "Заре" борьбу за бронзовые медали.

В рамках 20-го тура Украинской Премьер-лиги "Десна" принимала "Олимпик". Хозяева добыли уверенно три зачетных пункта в свою копилку.

Черниговский коллектив в каждом из таймов отличился в воротах соперника. В первом тайме Андрей Тотовицкий забил свой седьмой гол в текущем розыгрыше УПЛ. Во второй половине игры Денис Безбородько закрепил успех команды.

Серия дончан без побед насчитывает семь матчей. Все эти поединки "Олимпик" проиграл. Теперь они падают стремительно на дно турнирной таблицы. У них 17 очков после 19-ти туров.

"Десна" занимает четвертую строчку и имеет в активе 33 балла.

"Десна" - "Олимпик" - 2:0

Голы: Тотовицкий, 44, Безбородько, 69

"Десна": Литовка, Сухоцкий, Тамм, Имереков, Полегенько, Огиря, Картушов (Домбровский, 73), Гуцуляк (Конопля, 81), Тотовицкий, Калитвинцев, Безбородько (Дегтярев, 81).

"Олимпик": Кичак, Лебеденко, Векляк, Зотько (Драме, 46), Пасич, Политыло, Бабенко, Бенито, Таллес, Чогадзе, Каргбо.

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Украинская Премьер-лига: 20-й тур

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Автор: Будрин Артем