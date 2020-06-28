Динамо на последних секундах упустило ничью в матче с Десной (видео)

Киевляне позволили "Заре" сократить отставание в УПЛ.

В заключительном матче 28-го тура чемпионата Украины "Десна" принимала "Динамо" в Чернигове.

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Киевляне потерпели поражение со счетом 2:3.

Команды обменялись быстрыми голами. Уже на четвертой минуте Цыганков нанес пушечный удар из пределов штрафной, а на 12-й Картушов со второй попытки переиграл Бущана и сравнял счет - 1:1.

В середине первого тайма "Десна" подала угловой, а нападающий киевлян Каргбо случайно отправил мяч в собственные ворота. В дальнейшем киевляне владели преимуществом, тогда как черниговская команда старалась действовать на контратаках.

После перерыва Алексей Михайличенко начал освежать состав заменами, а развязка наступила в самой концовке встречи. На 86-й минуте Цыганков ударом пяткой замкнул передачу Де Пены и сравнял счет - 2:2. Однако удержать положительный результат гостям не удалось: в добавленное время "Десна" заработала угловой, а Гитченко выиграл борьбу у защитника и ударом головой принес хозяевам три очка.

"Десна" - "Динамо" - 3:2

Голы: Картушов, 12, Каргбо, 26 (автогол), Гитченко, 90+2 - Цыганков, 4, 86

"Десна": Паст, Фаворов, Гитченко, Тамм, Конопля, Домбровский, Огиря, Картушов (Арвеладзе, 90+1), Филиппов (Старенький, 85), Кузик (Мостовой, 75), Будковский (Тотовицкий, 75)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Кадири, Шабанов, Караваев, Андриевский (Дуэлунд, 63), Шепелев (Сидорчук, 58), Цыганков, Буяльский (Шапаренко, 87), Вербич, Каргбо (Де Пена, 46)

Предупреждения: Картушов, Огиря - Шепелев, Шабанов, Кадири

"Динамо" осталось на второй строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 55 очков и опережая "Зарю" на два пункта. "Десна" идет четвертой, имея 52 очка в активе.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" в статусе чемпиона сыграл вничью с "Зарей".

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