Динамо на последних секундах упустило ничью в матче с Десной (видео)
В заключительном матче 28-го тура чемпионата Украины "Десна" принимала "Динамо" в Чернигове.
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Киевляне потерпели поражение со счетом 2:3.
Команды обменялись быстрыми голами. Уже на четвертой минуте Цыганков нанес пушечный удар из пределов штрафной, а на 12-й Картушов со второй попытки переиграл Бущана и сравнял счет - 1:1.
В середине первого тайма "Десна" подала угловой, а нападающий киевлян Каргбо случайно отправил мяч в собственные ворота. В дальнейшем киевляне владели преимуществом, тогда как черниговская команда старалась действовать на контратаках.
После перерыва Алексей Михайличенко начал освежать состав заменами, а развязка наступила в самой концовке встречи. На 86-й минуте Цыганков ударом пяткой замкнул передачу Де Пены и сравнял счет - 2:2. Однако удержать положительный результат гостям не удалось: в добавленное время "Десна" заработала угловой, а Гитченко выиграл борьбу у защитника и ударом головой принес хозяевам три очка.
"Десна" - "Динамо" - 3:2
Голы: Картушов, 12, Каргбо, 26 (автогол), Гитченко, 90+2 - Цыганков, 4, 86
"Десна": Паст, Фаворов, Гитченко, Тамм, Конопля, Домбровский, Огиря, Картушов (Арвеладзе, 90+1), Филиппов (Старенький, 85), Кузик (Мостовой, 75), Будковский (Тотовицкий, 75)
"Динамо": Бущан, Кендзера, Кадири, Шабанов, Караваев, Андриевский (Дуэлунд, 63), Шепелев (Сидорчук, 58), Цыганков, Буяльский (Шапаренко, 87), Вербич, Каргбо (Де Пена, 46)
Предупреждения: Картушов, Огиря - Шепелев, Шабанов, Кадири
"Динамо" осталось на второй строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 55 очков и опережая "Зарю" на два пункта. "Десна" идет четвертой, имея 52 очка в активе.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" в статусе чемпиона сыграл вничью с "Зарей".
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