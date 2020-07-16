Десна - Александрия: видео трансляция матча УПЛ
11:59, 16 июля 2020Футбол
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Претендент на медали будет принимать пятую команду чемпионата.
Десна трижды обыграла Александрию в этом сезоне / фото ФК Александрия
В рамках 31-го тура чемпионата Украины 16 июля "Десна" будет принимать "Александрию".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Десна" - "Александрия".
Стартовый свисток прозвучит в 19.00.
"Десна" ведет борьбу за медали УПЛ. На данный момент черниговский клуб занимает четвертое место в таблице, имея в активе 55 очков. От "Динамо" "Десна" отстает на 1 пункт, а от "Зари" - на 2.
"Александрия", у которой 45 очков, уже гарантировала себе итоговое пятое место.
В этом сезоне "Десна" трижды обыграла "Александрию" в трех матчах с общим счетом 10:1 (3:0, 2:0, 5:1).
Десна - Александрия
Видеотрансляция матча
УНИАН ТВ
Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Шахтер" в 31-м туре УПЛ выиграл у "Колоса".
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