Ермолов провел неудачный матч / фото ФК Нива
Матч 14-го тура Первой лиги между "Агробизнесом" и тернопольской "Нивой" запомнится грубой ошибкой вратаря гостей Даниила Ермолова.
На 35-й минуте поединка полузащитник "Агробизнеса" Юрий Романюк перехватил мяч и побежал в контратаку, но еще в центре поля сделал неудачный перевод на партнера.
Мяч медленно полетел в сторону вратаря, однако Ермолов не стал брать его в руки, а попытался остановить ногами. После касания мяч покатился в ворота голкипера "Нивы".
"Агробизнес" в итоге одержал разгромную победу со счетом 4:0.
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