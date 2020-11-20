Голкипер "Нивы" Даниил Ермолов фактически отправил мяч в свои ворота.

Матч 14-го тура Первой лиги между "Агробизнесом" и тернопольской "Нивой" запомнится грубой ошибкой вратаря гостей Даниила Ермолова.

На 35-й минуте поединка полузащитник "Агробизнеса" Юрий Романюк перехватил мяч и побежал в контратаку, но еще в центре поля сделал неудачный перевод на партнера.

Мяч медленно полетел в сторону вратаря, однако Ермолов не стал брать его в руки, а попытался остановить ногами. После касания мяч покатился в ворота голкипера "Нивы".

"Агробизнес" в итоге одержал разгромную победу со счетом 4:0.

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Автор: Данил Слесь