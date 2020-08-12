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Испанский клуб анонсировал трансфер футболиста с помощью фотографии дивана

18:45, 12 августа 2020
Футбол
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Парехо был капитаном Валенсии / фото twitter.com/valenciacf

На своей странице в Twitter испанский клуб опубликовал фотографию дивана и задал вопрос: "Будет ли он желтым?".

Некоторые фанаты догадались, что речь идет именно о Парехо, так как футболист в прошлом дарил диван одному из испанских вечерних шоу.

Позже "Вильярреал" объявил о переходе 31-летнего Парехо, с которым подписан контракт на 4 сезона. 

фото twitter.com/VillarrealCF

Стоит отметить, что хавбек был капитаном "Валенсии" и провел за клуб 383 матча, в которых забил 63 гола и отдал 62 результативные передачи.

Напомним, ранее киевское "Динамо" объявило о трансфере украинского футболиста из чемпионата Польши.

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