Испанский клуб анонсировал трансфер футболиста с помощью фотографии дивана

Клуб оригинально заинтриговал болельщиков перед объявлением о переходе Даниэля Парехо.

"Вильярреал" забавно анонсировал трансфер полузащитника "Валенсии" Даниэля Парехо.

На своей странице в Twitter испанский клуб опубликовал фотографию дивана и задал вопрос: "Будет ли он желтым?".

Некоторые фанаты догадались, что речь идет именно о Парехо, так как футболист в прошлом дарил диван одному из испанских вечерних шоу.

Позже "Вильярреал" объявил о переходе 31-летнего Парехо, с которым подписан контракт на 4 сезона.

Стоит отметить, что хавбек был капитаном "Валенсии" и провел за клуб 383 матча, в которых забил 63 гола и отдал 62 результативные передачи.

Напомним, ранее киевское "Динамо" объявило о трансфере украинского футболиста из чемпионата Польши.

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