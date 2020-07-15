Утвержден календарь чемпионата мира-2022 в Катаре

Первый матч финальной части турнира пройдет 21 ноября.

Международная федерация футбола (ФИФА) представила календарь матчей чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

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Информация появилась на официальном сайте организации.

Поединки турнира будут проводиться на восьми стадионах. Первый матч пройдет 21 ноября на арене "Аль-Байт" с участием сборной Катара. Групповой этап будет продолжаться до 2 декабря. Каждый день будут проходить по четыре матча - в 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00.

Матчи 1/8 финала запланированы на 3-6 декабря. 9 и 10 декабря пройдут четвертьфинальные поединки, а 13-го и 14-го - два полуфинала.

Финальный матч мундиаля пройдет 18 декабря в городе Лусаил на одноименном стадионе, который вмещает 80 тысяч зрителей. Поединок за третье место запланирован на 17 декабря в Дохе.

За победу в финальной части мирового первенства будут бороться 32 команды.

УНИАН ранее сообщал о том, что УЕФА утвердил формат европейской квалификации ЧМ-2022.

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