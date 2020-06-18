ЧМ-2022: УЕФА утвердил формат европейской квалификации

Отборочный турнир стартует в марте 2021 года.

Исполнительный комитет УЕФА утвердил формат и ориентировочные даты проведения отборочного турнира на чемпионат мира-2022 для европейских сборных.

Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

В ходе квалификации будут разыграны 13 путевок на турнир.

55 сборных разделят на десять групп (пять групп - по шесть команд и пять - по пять). Десять победителей групп выйдут на чемпионат мира напрямую.

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Десять команд, которые займут вторые места, а также две лучшие сборные среди победителей групп Лиги наций-2020/2021 (из числа тех, кто не займет первые два места в своих группах в отборе на ЧМ-2022) проведут плей-офф из двух этапов и определят еще троих обладателей путевок на мировое первенство.

Отборочный турнир стартует в марте 2021 года и завершится через год матчами плей-офф. Дата жеребьевки квалификации пока неизвестна.

Решение исполкома УЕФА еще должна утвердить ФИФА.

Напомним, чемпионат мира в Катаре должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. На турнире сыграют 32 команды.

УНИАН также сообщал о том, что УЕФА утвердил новый календарь Лиги наций и стыковых матчей отбора на Евро-2020.

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