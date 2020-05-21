Решением большинства клубов: в Украине досрочно завершили один из футбольных турниров

Во Второй лиге сезон не закончат, а Первая лига будет доиграна не в полном виде.

Чемпионат Украины во Второй лиге завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Sport Arena, данное решение принял Совет лиг ПФЛ.

По итогам голосования данное решение поддержали представители четырнадцати клубов. За то, чтобы доиграть сезон, выступили представители пяти клубов, еще один клуб воздержался от голосования.

Отметим, что на повышение в классе, исходя из турнирного положения на момент остановки чемпионата, претендуют тернопольская "Нива", ВПК "Агро", "Полесье" и "Кристалл".

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Что касается Первой лиги, то турнир не будет доигран в полном виде. За это проголосовали восемь клубов, тогда как шесть клубов выступили за то, чтобы полностью доиграть чемпионат, а еще один клуб воздержался.

Клубы пока что не смогли решить, в каком виде необходимо завершить чемпионат Первой лиги. Одним из вариантов является проведение мини-турнира за повышение и понижение в классе.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Кабмин назвал два главных условия для возобновления сезона в УПЛ.