Возобновление сезона в УПЛ: стал известен возможный календарь

Чемпионат Украины по футболу может возобновиться 30 мая.

Стал известен план клубов Украинской Премьер-лиги по возобновлению чемпионата Украины.

Об этом сообщает Sport Arena.

Если выход из карантина в Украине состоится 11 мая, то в период с 12 по 17 мая клубам предстоит провести тестирование с целью проверить здоровье футболистов и тренеров.

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Далее до 29 мая команды будут тренироваться, чтобы подготовиться к матчам.

На 30 мая запланированы игры 24-го тура.

Также известны базовые даты для всех остальных туров.

25-й тур - 6 июня

26-й тур - 13 июня

27-й тур - 17 июня

28-й тур - 20 июня

29-й тур - 27 июня

30-й тур - 6 июля

31-й тур - 10 июля

32-й тур - 13 июля

Также запланированы даты и для проведения матчей Кубка Украины. Полуфинальные игры должны состояться 10 июня, а финальная встреча - 17 июля.

А завершится сезон матчами плей-офф за участие в Лиге Европы. Эти поединки запланированы на 21 и 24 июля.

Как сообщал УНИАН, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис назвал два справедливых сценария завершения сезона в УПЛ.