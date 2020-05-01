Возобновление сезона в УПЛ: стал известен возможный календарь
Стал известен план клубов Украинской Премьер-лиги по возобновлению чемпионата Украины.
Об этом сообщает Sport Arena.
Если выход из карантина в Украине состоится 11 мая, то в период с 12 по 17 мая клубам предстоит провести тестирование с целью проверить здоровье футболистов и тренеров.
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Далее до 29 мая команды будут тренироваться, чтобы подготовиться к матчам.
На 30 мая запланированы игры 24-го тура.
Также известны базовые даты для всех остальных туров.
25-й тур - 6 июня
26-й тур - 13 июня
27-й тур - 17 июня
28-й тур - 20 июня
29-й тур - 27 июня
30-й тур - 6 июля
31-й тур - 10 июля
32-й тур - 13 июля
Также запланированы даты и для проведения матчей Кубка Украины. Полуфинальные игры должны состояться 10 июня, а финальная встреча - 17 июля.
А завершится сезон матчами плей-офф за участие в Лиге Европы. Эти поединки запланированы на 21 и 24 июля.
Как сообщал УНИАН, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис назвал два справедливых сценария завершения сезона в УПЛ.