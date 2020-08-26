Сборная Украины провела первую тренировку на сборе в Харькове (фото, видео)

Команда начала подготовку к матчам Лиги наций.

Сборная Украины прилетела в Харьков и провела первую тренировку в рамках подготовки к поединкам Лиги наций.

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Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В тренажерном зале работали Александр Зинченко из "Манчестер Сити", а также группа футболистов, которые накануне не участвовали или выходили на замену в игре за Суперкубок Украины - Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Сергей Болбат и Виктор Цыганков.

Вечером команда вышла на поле. Участники матча "Шахтер" - "Динамо" (1:3) провели восстановительную тренировку. Новички национальной команды Георгий Бущан, Владислав Супряга, Александр Тымчик, Александр Сирота и Валерий Бондарь получили тактические установки.

27 августа ожидается прибытие в расположение сборной полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского.

Сборная Украины в Лиге наций: детали

Сборная Украины дебютирует в Лиге А, в которую повысилась по результатам первого розыгрыша Лиги наций в сезоне-2019/20.

Команда Андрея Шевченко 3 сентября во Львове будет принимать Швейцарию, а 6 сентября сыграет на выезде с Испанией.

Победителем первой Лиги наций стала сборная Португалии, которая в финале обыграла Нидерланды (1:0).

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Автор: Данил Слесь