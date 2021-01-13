Манкунианцы вышли на первую строчку после победы над "Бернли".

В перенесенном матче 1-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Бернли" со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Поль Погба.

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Благодаря этой победе "МЮ" набрал 36 очков после 17 матчей и поднялся на первое место в АПЛ.

Как сообщает Squawka в Twitter, "Манчестер Юнайтед" впервые с сезона 2012-2013 возглавил таблицу АПЛ в период после Рождества.

"Бернли" - "Манчестер Юнайтед" - 0:1

Гол: Погба, 71

"Бернли": Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс, Гудмундссон, Браунхилл, Вествуд, Брэди (МакНейл, 65), Вуд (Выдра, 80), Барнс (Родригес, 88)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу, Погба, Матич, Рашфорд, Фернандеш (Мактоминей, 89), Мартиаль (Туанзебе, 90+5), Кавани

АПЛ: положение команд

"Манчестер Юнайтед" (36 очков) обошел на вершине таблицы "Ливерпуль", у которого 33 очка. Уже 17 января команды сыграют друг против друга на "Энфилде".

В зоне Лиги чемпионов с одинаковым количеством очков также идут "Лестер" и "Эвертон" (по 32 пункта).

"Тоттенхэм" и "Ман Сити" потенциально могут ворваться в топ-четверку. У обеих команд по 29 очков, но у "шпор" есть один матч в запасе, а у "горожан" - два.

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Автор: Антон Дударь