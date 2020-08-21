Бавария возглавила клубный рейтинг УЕФА

После выхода в финал Лиги чемпионов мюнхенцы обошли в рейтинге "Реал".

Мюнхенская "Бавария" вышла на первое место в клубном рейтинге УЕФА.

Рейтинг клубов опубликован на официальном сайте УЕФА.

После выхода в финал Лиги чемпионов "Бавария" подвинула с первой строчки мадридский "Реал".

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У "Баварии" и "Реала" теперь равное количество очков в рейтинге (по 134), но мюнхенцы располагаются на первом месте за счет того, что заработали больше баллов в этом сезоне (34 против 17 у мадридцев).

Рейтинг УЕФА учитывает выступления клубов в еврокубках за пять последних сезонов.

Донецкий "Шахтер", как сообщалось ранее, установил в рейтинге УЕФА рекорд Украины, поднявшись на двенадцатое место.

Топ-15 рейтинга

"Бавария" в Лиге чемпионов 2019-2020

В розыгрыше Лиги чемпионов 2019-2020 "Бавария" выиграла все десять матчей с общей разницей забитых и пропущенных мячей 42:8.

"Бавария" повторила рекорд "Милана" в сезоне 1992-1993, одержав победы во всех матчах на пути к финалу.

В "Финале восьми" мюнхенцы разгромили "Барселону" (8:2), а затем обыграли "Лион" (3:0).

"Бавария" в одиннадцатый раз в истории сыграет в финале главного клубного турнира Европы и может в шестой раз выиграть трофей.

В финальном матче ЛЧ 23 августа "Бавария" сыграет против ПСЖ. Матч начнется в 22.00.

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Автор: Антон Дударь