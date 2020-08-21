Бавария возглавила клубный рейтинг УЕФА
17:32, 21 августа 2020Футбол
17 0
После выхода в финал Лиги чемпионов мюнхенцы обошли в рейтинге "Реал".
Футболисты Баварии / фото REUTERS
Мюнхенская "Бавария" вышла на первое место в клубном рейтинге УЕФА.
Рейтинг клубов опубликован на официальном сайте УЕФА.
После выхода в финал Лиги чемпионов "Бавария" подвинула с первой строчки мадридский "Реал".
Читайте такжеФорвард Баварии приблизился к голевому рекорду Роналду в Лиге чемпионов
У "Баварии" и "Реала" теперь равное количество очков в рейтинге (по 134), но мюнхенцы располагаются на первом месте за счет того, что заработали больше баллов в этом сезоне (34 против 17 у мадридцев).
Рейтинг УЕФА учитывает выступления клубов в еврокубках за пять последних сезонов.
Донецкий "Шахтер", как сообщалось ранее, установил в рейтинге УЕФА рекорд Украины, поднявшись на двенадцатое место.
Топ-15 рейтинга
kassiesa.net
"Бавария" в Лиге чемпионов 2019-2020
- В розыгрыше Лиги чемпионов 2019-2020 "Бавария" выиграла все десять матчей с общей разницей забитых и пропущенных мячей 42:8.
- "Бавария" повторила рекорд "Милана" в сезоне 1992-1993, одержав победы во всех матчах на пути к финалу.
- В "Финале восьми" мюнхенцы разгромили "Барселону" (8:2), а затем обыграли "Лион" (3:0).
- "Бавария" в одиннадцатый раз в истории сыграет в финале главного клубного турнира Европы и может в шестой раз выиграть трофей.
- В финальном матче ЛЧ 23 августа "Бавария" сыграет против ПСЖ. Матч начнется в 22.00.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter