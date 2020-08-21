цей матеріал доступний українською

Бавария возглавила клубный рейтинг УЕФА

17:32, 21 августа 2020
Футбол
17 0
Футболисты Баварии / фото REUTERS

Рейтинг клубов опубликован на официальном сайте УЕФА.

После выхода в финал Лиги чемпионов "Бавария" подвинула с первой строчки мадридский "Реал".

Читайте такжеФорвард Баварии приблизился к голевому рекорду Роналду в Лиге чемпионов

У "Баварии" и "Реала" теперь равное количество очков в рейтинге (по 134), но мюнхенцы располагаются на первом месте за счет того, что заработали больше баллов в этом сезоне (34 против 17 у мадридцев).

Рейтинг УЕФА учитывает выступления клубов в еврокубках за пять последних сезонов.

Донецкий "Шахтер", как сообщалось ранее, установил в рейтинге УЕФА рекорд Украины, поднявшись на двенадцатое место.

Топ-15 рейтинга

kassiesa.net

"Бавария" в Лиге чемпионов 2019-2020

  • В розыгрыше Лиги чемпионов 2019-2020 "Бавария" выиграла все десять матчей с общей разницей забитых и пропущенных мячей 42:8.
  • "Бавария" повторила рекорд "Милана" в сезоне 1992-1993, одержав победы во всех матчах на пути к финалу.
  • В "Финале восьми" мюнхенцы разгромили "Барселону" (8:2), а затем обыграли "Лион" (3:0).
  • "Бавария" в одиннадцатый раз в истории сыграет в финале главного клубного турнира Европы и может в шестой раз выиграть трофей. 
  • В финальном матче ЛЧ 23 августа "Бавария" сыграет против ПСЖ. Матч начнется в 22.00.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter