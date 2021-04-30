Каталонцы владели мячом 81% игрового времени, но проиграли "Гранаде".

В 33 туре чемпионата Испании "Барселона" на "Камп Ноу" принимала "Гранаду". Каталонцы сенсационно потерпели поражение.

К перерыву "Барселона" вела в счете, однако во втором тайме упустила свой перевес. "Гранада" владела мячом всего 19% игрового времени, за весь матч нанесла всего два удара по воротам, но оба оказались точными. Победный мяч у гостей забил 39-летний Хорхе Молина.

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Отметим, что во втором тайме был удален главный тренер "Барселоны" Рональд Куман, который что-то сказал четвертому арбитру.

Это поражение стало историческим. "Барселона" впервые за 80-летнюю историю противостояния проиграла "Гранаде" на своем поле. До этого каталонцы выиграли 25 домашних матчей.

"Барселона" - "Гранада" - 1:2

Голы: Месси, 23 - Мачис, 63, Молина, 79

"Барселона": Тер Штеген, Мингеса (Дембеле, 72), Пике, Умтити, Серхи Роберто, де Йонг, Бускетс (Тринкао, 81), Мориба (Педри, 73), Альба, Месси, Гризманн

"Гранада": Эскандель, Виктор Диас, Херман Санчес, Неуэн Перес, Фулькье, Эррера, Этеки (Гоналон, 61), Кини, Луис Суарес, Сольдадо (Молина, 61), Мачис (Марин, 76)

Видеообзор матча от MEGOGO.

Чемпионат Испании: положение команд

"Барселона" упустила шанс выйти на первое место в чемпионате Испании. После 33 туров у каталонцев - 71 очко и третья позиция.

У "Реала" также 71 очко, а лидерство сохраняет "Атлетико", у которого 73 зачетных пункта.

8 мая "Барселона" будет принимать "Атлетико" на "Камп Ноу".

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Автор: Антон Дударь