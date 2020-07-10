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Ужин с видом на футбольное поле: Аякс превратил клубный стадион в ресторан (фото)

15:42, 10 июля 2020
Футбол
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Арена Аякса с апреля не принимала матчи / фото twitter.com/afcajax

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Об этом сообщает The Sun.

Заведение получило название Langs de Lijn, а открытие состоялось 8 июля. Посетителей обслуживают официанты, а столики расположены вплотную к газону футбольного поля.

В стоимость визита в ресторан входят набор блюд и экскурсия по стадиону, включая раздевалки команд. Стоимость посещения составляет от 55 до 100 евро.

Стоит отметить, что "Йохан Кройф Арена" простаивала без дела, так как еще в апреле футбольный сезон в Нидерландах был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионом был признан "Аякс".

фото thesun.co.uk
фото thesun.co.uk
фото thesun.co.uk

УНИАН ранее также сообщал о том, что нидерландский клуб построит уникальный футбольный стадион с квартирами.

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