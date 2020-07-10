Ужин с видом на футбольное поле: Аякс превратил клубный стадион в ресторан (фото)

Болельщики оригинальным образом вернулись на "Йохан Кройф Арену".

На стадионе амстердамского "Аякса" "Йохан Кройф Арена" открылся ресторан, который принимает посетителей возле футбольного поля.

Читайте такжеБез чемпиона, но с протестами: в Нидерландах остановили футбольный чемпионат и распределили места в еврокубках

Об этом сообщает The Sun.

Заведение получило название Langs de Lijn, а открытие состоялось 8 июля. Посетителей обслуживают официанты, а столики расположены вплотную к газону футбольного поля.

В стоимость визита в ресторан входят набор блюд и экскурсия по стадиону, включая раздевалки команд. Стоимость посещения составляет от 55 до 100 евро.

Стоит отметить, что "Йохан Кройф Арена" простаивала без дела, так как еще в апреле футбольный сезон в Нидерландах был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионом был признан "Аякс".

УНИАН ранее также сообщал о том, что нидерландский клуб построит уникальный футбольный стадион с квартирами.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram