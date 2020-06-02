С гербом и автографом: в Канаде выпускают пиво под брендом Андрея Шевченко (фото)

Банки с алкогольным напитком и фамилией легенды украинского футбола продаются за океаном.

В Канаде производят пиво в честь нынешнего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

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Фото с именным алкогольным напитком появились в сети.

На банку нанесена фамилия Шевченко, а также его автограф и девятый номер. Последняя деталь вызывает вопросы, ведь большую часть карьеры бывший форвард "Динамо", "Милана" и "Челси" провел под седьмым номером.

В описании продукта указывается, что это темное пиво. Создатели напитка также признали, что Шевченко был "семеркой" на поле, но не раскрыли мотивов своего решения нанести девятый номер, отметив, что "это долгая история".

Выпуском напитка занимается маленькая частная пивоварня.

Как сообщал УНИАН, ранее УЕФА вспомнил эффектный гол Шевченко в Лиге чемпионов за "Динамо".

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