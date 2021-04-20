В текущем сезоне Лунин всего один раз получил возможность сыграть за "Реал".

Вратарь "Реала" Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее межсезонье.

Об этом сообщает fichajes.net.

Украинский вратарь не видит перспектив в "Реале", где полностью проигрывает конкуренцию Тибо Куртуа. Лунин хочет найти команду, в которой получит достаточно игрового времени.

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"Реал", по информации источника, не против заработать на продаже игрока.

Сообщается, что интерес к Лунину проявляют клубы Примеры "Бетис", "Гранада" и "Эйбар".

Андрей Лунин: карьера в "Реале"

Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года, однако выступал в арендах за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

В начале сентября 2020 года "Реал" официально сообщил, что Лунин начнет новый сезон в составе "сливочных".

22-летний украинец стал резервистом Тибо Куртуа, но первый и пока единственный шанс получил 21 января. Дебют вышел неудачным - "Реал" с украинцем опозорился в Кубке Испании.

До этого Лунин играл за "Реал" только на International Champions Cup-2018, а также в контрольной игре перед сезоном 2020-2021.

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Автор: Антон Дударь