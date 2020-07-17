Известный немецкий футболист завершил карьеру в 29 лет

Андрес Шюррле признался, что футбол больше не приносит ему радости.

Бывший полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Андре Шюррле принял решение завершить карьеру в возрасте 29 лет.

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Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Я принял решение уйти из профессионального футбола. Благодарен всем, кто поддерживал меня все эти годы. Сейчас я готов к новым вызовам, которая открываются передо мной", - написал Шюррле.

В комментарии Der Spiegel уже экс-футболист признался, что игра перестала его радовать:

"В последнее время неудачи начали восприниматься острее, а успехи не приносили удовольствия. Это решение зрело во мне давно. В этом бизнесе надо играть какую-то роль и не давать слабину, иначе никому не будешь нужен. Я больше не жду аплодисментов".

Андре Шюррле выступал в Германии за "Майнц", "Байер", "Вольфсбург" и дортмундскую "Боруссию", в Англии - за "Челси" и "Фулхэм", а также в России - за "Спартак".

В составе сборной Германии полузащитник провел 57 матчей и забил 22 гола, а в 2014-м году выиграл чемпионат мира.

УНИАН ранее сообщал о том, что известный немецкий футболист-бомбардир завершил карьеру.

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