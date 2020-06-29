Известный немецкий футболист-бомбардир завершил карьеру

Марио Гомес трижды выигрывал чемпионат Германии.

Нападающий "Штутгарта" Марио Гомес объявил о завершении карьеры футболиста.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба.

28 июня состоялся последний матч с участием Гомеса - форвард забил гол и помог "Штутгарту" победить "Дармштадт" (3:1). Команда по итогам сезона вернулась в Бундеслигу.

"Я очень благодарен "Штутгарту" и рад, что прощаюсь на волне большого успеха. Моя последняя миссия выполнена", - заявил Гомес.

Форвард провел за "Штутгарт" 230 матчей и забил 110 голов, а в сезоне-2006/07 он выиграл с командой Бундеслигу. Кроме того, еще дважды Гомес побеждал в чемпионате Германии с "Баварией", а в сезоне-2012/13 выиграл с мюнхенцами Лигу чемпионов.

Также Марио Гомес провел 78 поединков и забил 31 гол за сборную Германии, а в 2010-м году стал бронзовым призером чемпионата мира в составе национальной команды.

УНИАН ранее сообщал о том, что знаменитый нидерландский футболист возобновил карьеру через год после завершения.

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