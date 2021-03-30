Артем Федецкий попытался объяснить, почему Анатолий Тимощук работает в России.

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий поделился своим мнением об экс-капитане "желто-синих" Анатолии Тимощуке.

Об этом стало известно из его интервью YouTube-каналу Sport Arena TV.

"Конечно, мир не сошелся на одном "Зените". Да, он сделал с этим клубом историю, выиграл практически все. Но почему он работает в "Зените" - это больше личное. Толик развелся, у него сейчас другая жена - поэтому, наверное, где-то это повлияло", - сказал Федецкий.

Экс-защитник выразил мнение, что Тимощук - патриот Украины:

"Насчет его патриотизма - критики он уже много получил. Лично зная Толика и его отношение к Украине, я считаю, что он патриот Украины. Кто-то смотрит на это со стороны и видит какие-то общие фразы, вырванные из контекста, какие-то поступки...".

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"Когда он играл за сборную, мы достаточно много ездили и во Львове в военный госпиталь, и в Киеве, после чего Толику прилетала с той стороны критика. Потом - с нашей. Человек довольно много получал в свой адрес. Но то, что человек любит Украину... Сейчас он работает там - это больше личное, семейное, что он не хочет поднимать на всеобщее обозрение", - подытожил Федецкий.

Анатолий Тимощук: карьера

Тимощук был капитаном донецкого "Шахтера", после чего перешел в "Зенит", а затем - в "Баварию". Позже он вернулся в российский клуб, а в 2016-м году завершил карьеру в составе казахстанского "Кайрата".

За сборную Украины Тимощук провел 144 матча и забил 4 гола. Он является рекордсменом команды по количеству проведенных игр.

С 2017 года экс-полузащитник начал тренерскую карьеру в питерском "Зените".

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Автор: Антон Дударь