"Вроде бы все нормально": Михайличенко подвел итоги сезона для Динамо

Главный тренер "Динамо" дал комментарии после поражения от "Колоса" и заявил, что "будет разбираться".

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко подвел итоги после последнего матча команды в сезоне, в котором киевляне уступили "Колосу" (0:2).

Послематчевую пресс-конференцию тренера опубликовал YouTube-канал "Профутбол".

"Та нервозность, которая была с первых матчей, когда были неудачные результаты, неудачные игры - это не прибавляет уверенности. Вот этой уверенности в своих силах, игре, нам немного и не хватило.

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Характер у команды есть. Если отбросим все игры, у нас есть возможность бороться за Лигу чемпионов. Мы выиграли Кубок Украины. Вроде бы все нормально, но этот сезон показал те моменты, которые нужно менять, и двигаться дальше", - отметил Михайличенко.

Что касается поражения от "Колоса" в последнем туре, то Михайличенко напомнил, что клуб из Ковалевки перед последним туром имел на один день больше отдыха, а также подчеркнул, что "у этой команды можно не выиграть, но проигрывать нельзя".

"Мы виноваты, что допустили ошибки, что не забили свои мячи. Слава Богу, что все так закончилось. Будем разбираться. На данный момент, наверное, много статистов в команде. Мы постарались немного навести порядок, но, наверное, еще нужно будет этим заниматься", - сказал Михайличенко.

Напомним, несмотря на поражение от "Колоса", "Динамо" осталось на втором месте в таблице УПЛ, так как в параллельном матче "Заря" не обыграла "Десну".

УНИАН также сообщал о том, что выступление "Динамо" в сезоне критически оценил Григорий Суркис.

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