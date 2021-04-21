Александр Поворознюк чудом спасся.

Президент клуба Украинской Премьер-лиги "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал детали инцидента, когда в комнате, где он находился, взорвалась граната.

Об этом сообщают телеканалы "Футбол 1,2,3".

"Мое состояние? Все нормально, я не в больнице. Ни с чем этот взрыв не связываю, не могу прийти в себя. Одно не знаю, как я выжил, просто не знаю. Когда сидишь, говоришь с людьми ни о чем, смеешься и тут чудак кладет гранату на стол. Не понимаю, как я выжил. Меня накрывает столом, столы и иконы меня накрывают, меня это спасло", - поделился жуткой историей 50-летний футбольный функционер.

Источники телеканала отмечают, что один человек в результате инцидента погиб от ранений, а другой с тяжелыми травмами в больнице. Третьим был Поворознюк, который чудом не пострадал.

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Автор: Артем Будрин