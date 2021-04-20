В комнате, где находился эпатажный президент клуба УПЛ, взорвалась граната

В помещении было три человека.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Артем Будрин

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