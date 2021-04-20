Александр Поворознюк / фото dinamo.kiev.ua
Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк едва не стал жертвой взрыва гранаты.
Об этом сообщает "СМИ нашей общины" пгт Петрово на своей странице Facebook.
В комнате, где находился президент ФК "Ингульца" из пгт Петрово взорвалась граната. С футбольным функционером было еще два человека. Информация о состоянии пострадавших пока неизвестна.
"Не знаю, покушение ли это, но бомба взорвалась в комнате, где мы были втроем", - дал комментарий 50-летний президент "Трибуне".
Читайте также"Пришел Селезнев - полкоманды начало бухать": одиозный президент Ингульца раскритиковал нападающего
Вас также могут заинтересовать новости:
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram