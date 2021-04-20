Александр Поворознюк / фото dinamo.kiev.иаПрезидент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк едва не стал жертвой взрыва гранаты.Об этом сообщает "СМИ нашей общины" пгт Петрово на своей странице Facebook.В комнате, где находился президент ФК "Ингульца" из пгт Петрово взорвалась граната. С футбольным функционером было еще два человека. Информация о состоянии пострадавших пока неизвестна."Не знаю, было ли это покушение, но бомба взорвалась в комнате, где мы были втроем", - дал комментарий 50-летний президент "Трибуне".Вас также могут заинтересовать Новости:" он ведет себя агрессивно": президент Колоса прокомментировал скандал с Селезневым (видео)" не за горами то время": Ярославский пообещал возродить бренд Металлист за месяц до этого запретили играть на стадионе Динамо после скандала с президентом клуба

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Автор: Артем Будрин