Луганский клуб, играя в большинстве, взял реванш за поражение в третьем туре.

В 4-м туре группового этапа Лиги Европы 2020-2021 луганская "Заря" на выезде играла с греческим АЕКом. Команда Виктора Скрипника набрала первые три очка в турнире.

АЕК начал матч активней, но в дальнейшем "Заре" удалось немного выровнять ситуацию на поле. Первый тайм прошел с минимумом опасных моментов и завершился без забитых голов.

В дебюте второго тайма АЕК остался в меньшинстве - вторую желтую карточку получил украинец Евгений Шахов, который ударил соперника локтем.

На 61-й минуте "Заре" удалось открыть счет в матче после ошибки соперника. Голкипер АЕКа после верховой подачи выронил мяч прямо на Артема Громова, который с метра отправил его в ворота.

На 75-й минуте Владислав Кабаев удвоил преимущество "Зари" ударом под штангу из пределов штрафной. А еще через десять минут Максим Лунев заработал пенальти, который уверенно реализовал Владлен Юрченко.

АЕК - "Заря" - 0:3

Голы: Громов, 61, Кабаев, 75, Юрченко, 86 (с пенальти)

АЕК: Атанасиадис, Инсуа, Чигринский, Неделчару, Бакакис (Галанопулос, 65), Крстичич, Симойнш (Махерас, 87), Шахов, Танкович (Ансарифард, 65), Сварнас (Василантонопулос, 82), Ливая

"Заря": Шевченко, Абу-Ханна, Фаворов, Вернидуб, Цыганикс, Иванисеня, Юрченко (Перович, 88), Кочергин (Лунев, 82), Кабаев (Гринь, 88), Гладкий (Назарина, 63), Громов (Сайядманеш, 88)

Предупреждения: Шахов, Танкович, Симойнш, Сварнас - Вернидуб, Кочергин

Удаление: Шахов, 48 (вторая желтая карточка)

АЕК - Заря: итоги матча

"Заря" одержала первую победу в Лиге Европы и набрала первые очки. Ранее луганчане проиграли три матча из трех.

"Заря" взяла реванш у АЕКа за поражение в первом круге (1:4).

После четырех туров "Заря" набрала 3 очка и пока остается на четвертом месте в своей группе, но сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф. У АЕКа также 3 очка, у "Браги" - 7 очков, у "Лестера" - 10.

"Заря" прервала серию украинских клубов без побед на евроарене - победить в Лиге чемпионов и Лиге Европы не удавалось с 1-го тура, когда "Шахтер" выиграл у "Реала".

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча АЕК - "Заря".

Следующий матч в турнире "Заря" проведет 3 декабря, когда будет принимать "Лестер".

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Автор: Антон Дударь