Авторы голов в матче с АЕКом поделились впечатлениями после победы.

Игроки "Зари" Владислав Кабаев и Артем Громов прокомментировали победу над АЕКом в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Своими впечатлениями игроки, которые отличились забитыми голами, поделились в эфире телеканала "Футбол 1".

Кабаев подчеркнул, что команда ответила тем, кто в нее не верил:

"Мы умеем играть в футбол, просто чуть тяжело было психологически. Собрались и победили. Сколько писали, что у нас кризис, не верили в нас. Мы это все читаем и видим. Может, и жестко, но хотелось позакрывать всем рты. Результатом мы показали, что "Заря" есть "Заря". Мы не будем никому уступать, на "Минай" и "Лестер" будем так же настраиваться, выходить с такими же эмоциями и биться до конца".

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"Переоценить эту победу трудно. Давно не было побед ни в УПЛ, ни в ЛЕ. Мы в Грецию приехали не на прогулку, хотя никто не верил, что "Заря" сможет обыграть АЕК. Это в наших силах, мы это и показали. Терпели как мужики и реализовали моменты. Это все позитивные эмоции, которые помогут нам в дальнейшем", - добавил он.

Громов также отметил, что команде удалось ответить на критику:

"Как сказал наш тренер, на всю критику мы можем ответить только на поле. Счастлив, что у нас это получилось".

АЕК - Заря: итоги матча

"Заря" разгромила АЕК со счетом 3:0, одержав первую победу в Лиге Европы и набрав первые очки. Ранее луганчане проиграли три матча из трех.

"Заря" взяла реванш у АЕКа за поражение в первом круге (1:4).

После четырех туров "Заря" набрала 3 очка и пока остается на четвертом месте в своей группе, но сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф. У АЕКа также 3 очка, у "Браги" - 7 очков, у "Лестера" - 10.

Для луганчан эта победа стала самой крупной в истории клуба на групповом этапе Лиги Европы. Ранее со счетом 3:0 дважды удавалось победить только в квалификации.

"Заря" прервала серию украинских клубов без побед на евроарене - победить в Лиге чемпионов и Лиге Европы не удавалось с 1-го тура, когда "Шахтер" выиграл у "Реала".

Гланый тренер команды Виктор Скрипник прокомментировал победу "Зари".

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Автор: Антон Дударь