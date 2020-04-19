Шовковский поздравил украинцев с Пасхой и показал, как празднует
13:46, 19 апреля 2020Футбол
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Легендарный голкипер опубликовал фото главных пасхальных символов.
Александр Шовковский поздравил с Пасхой / espreso.tv
Один из тренеров сборной Украины по футболу, в прошлом знаменитый вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский поздравил украинцев с Пасхой.
Поздравление он опубликовал на своей странице в Facebook.
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"Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Поздравляю всех с Пасхой!, – лаконично написал Шовковский.
Также легендарный голкипер показал, как празднует Пасху, опубликовав соответствующее фото.
фото: facebook.com/Oleksandr Shovkovskyi
Как сообщал УНИАН, украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко поздравили православных христиан с Пасхой в компании российских артистов.
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