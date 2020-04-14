Бразильский футболист умер во время сеанса физиотерапии

22-летнему парню неожиданно стало плохо во время процедуры.

22-летний бразильский защитник Тьяго Кортес из клуба второго дивизиона Бразилии "Гуарани" умер во время сеанса физиотерапии.

Об этом сообщила пресс-служба "Гуарани".

"Гуарани" в трауре. Наш защитник Тьяго Кортес скончался в понедельник. Мы можем только выразить благодарность за его отдачу на поле и отличные отношения, которые он выстроил с командой. Желаем его семье сил. Покойся с миром, Тьяго", - говорится в сообщении клуба.

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По информации Globo Esporte, 13 апреля Кортес, который восстанавливался после травмы колена, отправился на сеанс физиотерапии. Во время процедуры футболисту стало плохо и он умер.

Заключение врачей о причинах смерти Кортеса пока не опубликовано.

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