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Ушел из жизни легендарный экс-голкипер Челси

19:33, 12 апреля 2020
Футбол
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Питер Бонетти / REUTERS

Об этом сообщила пресс-служба "Челси".

Бонетти ушел из жизни после продолжительной болезни.

"Все в "Челси" сильно огорчены этой новостью. Наш блестящий бывший вратарь боролся с заболеванием. Мы от всего сердца соболезнуем семье и друзьям Питера", - говорится в сообщении.

Он был "одним из лучших игроков в истории "Челси", - отметил лондонский клуб в Twitter.

Питер Бонетти / REUTERS

Большую часть своей карьеры Бонетти провел в составе "Челси", за который сыграл 729 матчей, что является вторым результатом по сыгранным поединкам в истории клуба. В составе "синих" экс-вратарь выиграл Кубок Англии, Кубок футбольной лиги и Кубок обладателей кубков.

В составе сборной Англии в 1966 году Бонетти стал чемпионом мира. Правда, на том турнире вратарь был запасным.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что ушел из жизни тренер, который возглавлял "Реал", "Барселону" и "Атлетико".

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