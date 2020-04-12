Ушел из жизни легендарный экс-голкипер Челси

Чемпиону мира Питеру Бонетти было 78 лет.

Бывший голкипер лондонского "Челси" и сборной Англии Питер Бонетти скончался в возрасте 78 лет.

Об этом сообщила пресс-служба "Челси".

Бонетти ушел из жизни после продолжительной болезни.

"Все в "Челси" сильно огорчены этой новостью. Наш блестящий бывший вратарь боролся с заболеванием. Мы от всего сердца соболезнуем семье и друзьям Питера", - говорится в сообщении.

Он был "одним из лучших игроков в истории "Челси", - отметил лондонский клуб в Twitter.

One of Chelsea Football Club's greatest ever players.



Rest in peace, Peter 'the Cat' Bonetti. 💙 pic.twitter.com/OM48Dq2BXW — Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 12, 2020

Большую часть своей карьеры Бонетти провел в составе "Челси", за который сыграл 729 матчей, что является вторым результатом по сыгранным поединкам в истории клуба. В составе "синих" экс-вратарь выиграл Кубок Англии, Кубок футбольной лиги и Кубок обладателей кубков.

В составе сборной Англии в 1966 году Бонетти стал чемпионом мира. Правда, на том турнире вратарь был запасным.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что ушел из жизни тренер, который возглавлял "Реал", "Барселону" и "Атлетико".