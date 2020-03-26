"Сильные тренировки": полузащитник Динамо объяснил, почему Хацкевич - не физрук

Александр Андриевский рассказал о работе под руководством белорусского специалиста.

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Андриевский рассказал, почему экс-главного тренера киевлян не стоит сравнивать с физруками.

Об этом Андриевский сказал в интервью сайту Tribuna.com.

"Очень много хейта было, называли физруком. Но честно - физрукам до него очень далеко. У нас тоже были сильные тренировки в плане тактики, стратегии. Он понимал, чего хочет. Я чувствовал, что можем добиваться результата с этим тренером. Но этот матч с "Брюгге"... Думаю, если бы забили гол на выезде, было бы все нормально" - сказал Андриевский.

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"Рад, что поработал с этим тренером. Он дал реальный шанс играть в "Динамо", только теплые воспоминания", - добавил футболист.

Напомним, Хацкевич был уволен из "Динамо" в августе прошлого года. На данный момент белорусский тренер возглавляет российский "Ротор".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Игорь Суркис опроверг информацию о том, что "Динамо" может возглавить тренер "Зари".