Последний в Европе футбольный чемпионат продолжит проводить матчи со зрителями

В Беларуси не видят причин для остановки турнира или его ограничений.

В Беларуси решено продолжить проводить футбольный чемпионат и не закрывать трибуны для зрителей, несмотря на мировую пандемию коронавируса.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Федерации футбола Беларуси Александр Алейник в комментарии изданию "Спорт-Экспресс".

"Федерацией принято решение продолжить чемпионат. Матчи будут проходить со зрителями. Наше руководство постоянно находится на связи с Минздравом. Ситуация пока не настолько критическая, чтобы прекращать первенство.

Сколько в стране заболевших? 81. Но 22 уже поправились. Получается, сейчас болеют больше 50. На данный момент никто ничего не переносит. Второй тур стартует 27 марта. Продолжаем сезон. Была одна большая видеоконференция. Но УЕФА отдал внутренние турниры на откуп федерациям", - заявил Алейник.

Стоит отметить, что в Беларуси выступают известные украинские футболисты - в составе чемпиона страны "Динамо-Брест" играют Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок.

Чемпионат Беларуси остается последним в Европе, который не остановлен из-за коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что УЕФА официально перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.