УЕФА официально перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Европейский футбольный союз пока не назвал новые даты проведения поединков.

УЕФА объявил о переносе финальных поединков Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были запланированы на конец мая.

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Об этом сообщила пресс-служба организации.

Кроме того, из-за пандемии коронавируса также перенесен финал женской Лиги чемпионов.

Решение о новых датах главных еврокубковых матчей пока не принято. Для этого УЕФА уже создал специальную рабочую группу, которая будет формировать новый календарь, отталкиваясь от ситуации с распространением коронавируса в Европе.

Стоит отметить, что Лига чемпионов и Лига Европы были остановлены еще 13 марта. Тогда были перенесены все оставшиеся ответные матчи 1/8 финала ЛЧ, которые должны были пройти 17 и 18 марта, все ответные матчи 1/8 финала ЛЕ, которые были запланированы на 19 марта, а также матчи 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА (17 и 18 марта).

Практически весь европейский футбол в настоящий момент находится на карантине. Матчи продолжаются только в Беларуси.

УНИАН ранее сообщал о том, что в МОК принято решение о переносе Олимпиады-2020.