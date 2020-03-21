Две карточки за три минуты: украинский футболист заработал удаление в дебютном матче в Беларуси (видео)

Максим Каленчук в своем первом матче за "Витебск" не доиграл до конца первого тайма.

Украинский полузащитник Максим Каленчук заработал красную карточку в своем дебютном матче за белорусский "Витебск".

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Каленчук был удален в поединке первого тура чемпионата Беларуси против "Городеи".

Украинец заработал две желтые карточки за три минуты - сперва на 42-й минуте, а затем на 45-й.

К этому моменту "Витебск" вел со счетом 1:0 и в итоге сумел удержать минимальное преимущество.

Напомним, чемпионат Беларуси остался единственным футбольным турниром в Европе, который не остановлен из-за коронавируса.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Руслан Малиновский вошел в десятку лучших футболистов чемпионата Италии на своей позиции.