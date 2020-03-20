"Спасибо, что не москаль": легионер Карпат проверил этническую принадлежность в популярном приложении

Матар Дийе поделился результатами в приложении Gradient.

Нападающий львовских "Карпат" Матар Дийе решил узнать свою этническую принадлежность с помощью популярного приложения Gradient Ethnicity Estimate, которое анализирует фотографию пользователя.

Программа показала, что на 61% сенегальский футболист является украинцем, а еще на 35% - африканцем. Дийе опубликовал результат в сторис Instagram.

"Спасибо тебе, Боже, что я не москаль", - подписал скриншот 22-летний форвард.

Дийе выступает за "Карпаты" на правах аренды, а права на легионера принадлежат донецкому "Олимпику".

УНИАН ранее сообщал о том, что экс-игрок "Динамо" встал на защиту футболистов, выступающих в России.