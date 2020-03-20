"Спасибо, что не москаль": легионер Карпат проверил этническую принадлежность в популярном приложении
14:29, 20 марта 2020Футбол
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Матар Дийе поделился результатами в приложении Gradient.
Матар Дийе выступает за Карпаты в аренде / фото: ФК Карпаты
Нападающий львовских "Карпат" Матар Дийе решил узнать свою этническую принадлежность с помощью популярного приложения Gradient Ethnicity Estimate, которое анализирует фотографию пользователя.
Программа показала, что на 61% сенегальский футболист является украинцем, а еще на 35% - африканцем. Дийе опубликовал результат в сторис Instagram.
"Спасибо тебе, Боже, что я не москаль", - подписал скриншот 22-летний форвард.
Дийе выступает за "Карпаты" на правах аренды, а права на легионера принадлежат донецкому "Олимпику".
УНИАН ранее сообщал о том, что экс-игрок "Динамо" встал на защиту футболистов, выступающих в России.
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