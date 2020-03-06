"Они же не виноваты": экс-игрок Динамо встал на защиту футболистов, выступающих в России

Александр Яценко уверен, что представители РПЛ могли бы помочь сборной Украины.

Бывший защитник киевского "Динамо" Александр Яценко поддержал футболистов, которые выступают в чемпионате России и не вызываются в сборную Украины.

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Яценко дал интервью YouTube-каналу Stargorod Sport.

"Считаю, что футболисты, которые выступают в чемпионате России, могли бы помочь сборной Украины. Но включилась политика. Многие наши руководители футбола говорят, что спорт и футбол вне политики. Как показывает ситуация - политика играет большую роль.

Все пишут, что тут меньше денег, а там больше. Но карьера футболиста такова, что завтра он может получить тяжелейшую травму и закончить с футболом. Если не заработал себе на квартиру, машину, не отложил что-то себе на будущее, вот закончилась карьера - чем заниматься?", - рассуждает 35-летний защитник.

По мнению Яценко, игроки не должны отвечать за конфликт между государствами:

"Ребята же украинцы. Например, Ракицкий переехал, когда уже была ситуация на Донбассе, а Кулаков, по-моему, еще раньше, но они же не виноваты, что так произошло. Не они же виноваты в том, что происходит".

Яценко с 2014 года выступает на любительском уровне. В 2005-м году он провел один матч за сборную Украины.

УНИАН ранее сообщал о том, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко сфотографировался с главным тренером сборной России.