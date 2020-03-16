Автор гола в ворота Шахтера признан лучшим игроком 23-го тура УПЛ (фото, видео)
Защитник луганской "Зари" Богдан Михайличенко признан лучшим футболистом 23-го тура украинской Премьер-лиги.
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Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.
Команда Виктора Скрипника в Запорожье при пустых трибунах принимала донецкий "Шахтер" и одержала победу со счетом 1:0. Единственный гол на 84-й минуте забил Михайличенко, расстреляв ворота соперника после розыгрыша углового.
Михайличенко собрал голоса всех экспертов. В совет УПЛ, который выбирал победителя, вошли Артур Валерко, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Яворский, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк и Виктор Грачев.
Видео гола Михайличенко
Лучшим тренером тура признан главный тренер "Зари" Виктор Скрипник.
УНИАН ранее публиковал все результаты 23-го тура УПЛ и турнирную таблицу чемпионата.