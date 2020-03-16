Автор гола в ворота Шахтера признан лучшим игроком 23-го тура УПЛ (фото, видео)

Богдан Михайличенко принес "Заре" неожиданную победу над чемпионом Украины.

Защитник луганской "Зари" Богдан Михайличенко признан лучшим футболистом 23-го тура украинской Премьер-лиги.

Читайте такжеПушечный удар экс-игрока Динамо принес Заре победу над Шахтером (видео)

Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.

Команда Виктора Скрипника в Запорожье при пустых трибунах принимала донецкий "Шахтер" и одержала победу со счетом 1:0. Единственный гол на 84-й минуте забил Михайличенко, расстреляв ворота соперника после розыгрыша углового.

Михайличенко собрал голоса всех экспертов. В совет УПЛ, который выбирал победителя, вошли Артур Валерко, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Яворский, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк и Виктор Грачев.

Видео гола Михайличенко

Лучшим тренером тура признан главный тренер "Зари" Виктор Скрипник.

УНИАН ранее публиковал все результаты 23-го тура УПЛ и турнирную таблицу чемпионата.