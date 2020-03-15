Украинская Премьер-лига: результаты 23-го тура, таблица

Стартовал второй этап элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу.

Состоялся 23-й тур украинской Премьер-лиги, который открывал второй этап сезона.

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Все поединки проходили без зрителей из-за пандемии коронавируса. Существует вероятность, что после этого тура чемпионат Украины будет остановлен.

Украинские гранды потеряли очки: "Шахтер" уступил "Заре" в Запорожье, а "Динамо" сыграло вничью с "Десной" и пропустило луганчан на вторую строчку в таблице.

Результаты матчей

"Львов" - "Карпаты" - 1:1

Голы: Яковелли, 50 - Братков, 27 (в свои ворота)

"Александрия" - "Колос" - 4:2

Голы: Гречишкин, 45+1, Грицук, 54 (с пенальти), Ковалец, 64, Задерака, 89 - Сорокин, 35, Лысенко, 80

"Днепр-1" - "Мариуполь" - 2:0

Голы: Хобленко, 64 (с пенальти), Супряга, 89

"Заря" - "Шахтер" - 1:0

Гол: Михайличенко, 84

"Динамо" - "Десна" - 1:1

Голы: Русин, 69 - Филиппов, 80

"Олимпик" - "Ворскла" - 1:1

Голы: Баланюк, 21 - Кулач, 42

Турнирная таблица

УНИАН ранее опубликовал видеообзор матча "Заря" - "Шахтер".